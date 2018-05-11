BP представила книгу, посвященную создателям АДР
Компания BP Azerbaijan представила общественности исследовательский труд, посвященный памяти 59 человек - создателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которая была первой демократической республикой на Востоке.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Книга под названием "Создатели Республики" является подарком BP к 100-летию АДР.
Презентация книги прошла в Бакинском дворце официальных приемов.
Выступивший на презентации вице-президент BP по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли отметил, что АДР, которая за 23 месяца смогла превратить страну в демократическую, является одним из поводов гордости всего народа.
"Вклад создателей Республики в историю нашего народа незаменим, и BP гордится тем, что поддержала исследовательскую работу и выход книги в свет. BP является долгосрочным и надежным партнером Азербайджана и всегда поддерживает инициативы и деятельность по пропаганде богатого культурного наследия и национальных ценностей страны", - сказал Асланбейли.
В книге отражены результаты долгих и кропотливых исследований архивов Азербайджана, Грузии, Турции, России, Германии и Польши.
Автором книги является ученый-историк Насиман Ягублу.
Отметим, что BP также является спонсором съемок документального фильма "Последнее заседание", рассказывающего о последнем дне существования АДР.
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