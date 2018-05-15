В Нюрнберге прошел день Азербайджана - ФОТО

В центре культуры и туризма Heimatministerium города Нюрнберг (Германия) прошел вечер, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) и 200-летия переселения немецких колонистов на азербайджанские земли, организованный немецкой организации Haus der Heimat при содействии культурно-образовательного центра Baku-Nürnberg. Об этом сообщил Trend телеведущий и член совета правления Baku-Nürnberg Рахиб Азери, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, депутаты Бундестага представители культуры и науки, различных организаций, дипмиссий и национальных диаспор, среди которых были министр родины и финансов Баварии Александр Войтл, посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, советник посла по гуманитарным вопросам Руфат Гамидов и другие.

Руководители Baku-Nürnberg Яшар Мусаев и Haus der Heimat Хорст Гёббель высоко оценили сотрудничество во всех сферах между Азербайджаном и Германией, дружеские связи между Баку и Нюрнбергом.

Было отмечено, что провозглашение Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 28 мая 1918 года - первой демократической республики на Востоке - явилось большим и знаменательным событием в жизни азербайджанского народа. АДР по своему политическому строю, мероприятиям в области демократического государственного устройства, а также по поставленным перед собой целям и задачам оставила яркий след в истории. АДР является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины имели избирательные права. К сожалению, в 1920 году АДР по ряду причин прекратила свое существование. После восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство. В течение последних более чем двадцати лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, экономическую и военную мощь, международный авторитет и входит в число лидирующих стран мира.

В рамках мероприятия была организована выставка, посвященная 200-летию создания немецких поселений в Азербайджане, которая продлится до 25 мая. Заведующая кафедрой истории Азербайджана берлинского университета А.Гумбольдта Эва Мария Аух рассказала об истории переселения немецких колонистов на азербайджанские земли. Участникам были представлены азербайджанские танцы и музыка, блюда национальной кухни.

В рамках визита в Нюрнберг Рахиб Азери также провел съемки для авторского телепроекта "Sirdaş".

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