В Красноярске прошла серия мероприятий, посвященных 100-летию АДР - ФОТО

К кампании "100-летие Азербайджанской Демократической Республики" в рамках Платформы сотрудничества диаспорских и общественных организаций присоединились и диаспорские организации в России. В Красноярске прошла серия мероприятий, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920), организованных Азербайджанской национально-культурной автономией (АНКА) Красноярского края, Народным азербайджанским ансамблем песни и танца "Одлар Юрду" и Красноярским краевым отделением Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР). Об этом сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

Серию праздничных мероприятий предварил грандиозный концерт с участием ансамбля "Одлар Юрду", который посетили официальные лица, общественные деятели, представители культуры и науки, творческой молодежи и интеллигенции Красноярского края, различных диаспорских организаций и национально-культурных объединений.

Председатель АНКА Красноярского края Талех Махмудов, директор ансамбля "Одлар Юрду" Саадет Караева и другие отметили, что провозглашение Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 28 мая 1918 года - первой демократической республики на Востоке - явилось большим и знаменательным событием в жизни азербайджанского народа. АДР по своему политическому строю, мероприятиям в области демократического государственного устройства, а также по поставленным перед собой целям и задачам оставила яркий след в истории. АДР является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. К сожалению, в 1920 году АДР по ряду причин прекратила свое существование. После восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство. В течение последних более чем двадцати лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, экономическую и военную мощь, международный авторитет и входит в число лидирующих стран мира. Были подчеркнуты дружеские связи между Азербайджаном и Россией во всех областях.

В концертной программе были представлены композиции "Карабах", "Зорхана", "Игидлер", "Терекеме", "Кёчяри", "Карабахские чобаны" и другие национальные танцы Азербайджана. Участники мероприятия были отмечены благодарственными письмами.

В Красноярске был также проведен "круглый стол" с участием представителей профессорско-преподавательского состава и студентов Сибирского федерального университета, руководителей и активистов национально-культурных объединений края. Участниками "круглого стола" были обсуждены роль АДР в истории Азербайджана, а также вопросы азербайджано-российских взаимоотношений.

Красноярские соотечественники также обратились к азербайджанцам мира с поздравлениями: в национальных костюмах и с постерами, на которых была изображена карта Азербайджана 1918-1920 годов. Праздничный флешмоб прошел под композицию великого композитора Узеира Гаджибейли "Джанги". Активистами азербайджанской общины и представителями молодежи была проведена кампания по информированию местного населения об истории АДР. Организаторами кампании являются Совет по государственной поддержке НПО при Президенте Азербайджана и Общественное объединение поддержки журналистов в деятельности диаспоры. Цель кампании - активизировать командную работу среди азербайджанцев под эгидой Платформы сотрудничества диаспорских и общественных организаций, укрепить солидарность проживающих за рубежом соотечественников. К кампании уже присоединились диаспорские организации из 11 стран мира - США, Канады, Норвегии, Монтенегро, России, Германии, Нидерландов, Польши, Турции, Украины, Кипра. Кроме того, более двадцати НПО Азербайджана ведут виртуальную пропаганду данной кампании.

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