Какими будут новые водительские права в Азербайджане?

Известный эксперт по дорожно-транспортным вопросам, юрист Аршад Гусейнов внес ясность в некоторые вопросы, связанные с возможным введением в Азербайджане новых образцов водительских прав.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.az, по его словам, новый законопроект решит проблему несоответствия ныне существующих образцов водительских прав, вступивших в силу в 2011 году, Венской конвенции о дорожном движении 1968 года и невозможности транслитерации несуществующих в латинском алфавите букв (ə, ı, ö, ü, ğ, ç, ş) из информации в водительских правах. После того же, как законопроект будет принят и вступит в силу (что, скорее всего, произойдет в начале следующего года) водительские права в Азербайджане будут полностью соответствовать новой редакции приложения 6 к конвенции.

"В законопроекте в соответствии с конвенцией помимо основных категорий добавляются и подкатегории (B1, C1, D1, C1E, D1E). Это направлено на уточнение права управления различными категориями транспортных средств. Например, подгатегория B1 дает право управлять широко распространенными ныне в мире квадроциклами, а D1 - на управление микроавтобусом, в котором не более 16 пассажирских мест", - сказал Гусейнов

В законопроекте есть также и другие интересные моменты. Например, уточняется юридический статус квадроциклов и трициклов.

В новых образцах будут также указаны личный идентификационный код водителя, пометки об особых ограничениях в отношении него (например, может управлять транспортным средством только в очках), или о праве на управление специально оборудованным транспортным средством с опознавательным знаком "Инвалид".

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