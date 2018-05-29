Назначен глава Госветнадзора Азербайджана

29 мая 2018 13:54

Произведено назначение на должность начальника Государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства.

Как сообщил Report пресс-секретарь министерства Анар Гусейнов, эту должность занял Баяндур Рзаев, передает Day.Az.

До этого назначения он более 6 лет являлся начальником Ветеринарного управления Гянджи. На новом посту он сменил Азера Сулейманова.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az