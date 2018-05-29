Назначен глава Госветнадзора Азербайджана

Произведено назначение на должность начальника Государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства.

Как сообщил Report пресс-секретарь министерства Анар Гусейнов, эту должность занял Баяндур Рзаев, передает Day.Az.

До этого назначения он более 6 лет являлся начальником Ветеринарного управления Гянджи. На новом посту он сменил Азера Сулейманова.

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