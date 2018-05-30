В Петербурге представили книгу о 100-летии АДР - ФОТО

В крупнейших городах России прошли празднества, посвященные 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Трудно переоценить значение того, что сто лет назад на Кавказе была создана первая демократическая республика на Востоке - в мусульманской стране, после Первой мировой войны, в отсутствие какой-либо экономической системы. Казалось бы, условия невероятны - однако это случилось. Люди, принадлежащие к разным народам и религиям, оказались способны жить в едином государстве, которое создали буквально своими руками, по демократическим, общечеловеческим принципам. Именно в те годы, в Азербайджанской Демократической Республике был создан Бакинский государственный университет - как воплощение идеи о доступности всеобщего образования. Именно тогда женщины получили в Азербайджане право голоса - в Америке это было сделано только в 1920 году, а в некоторых европейских странах на десятилетия позже: например, во Франции это случилось только в 1944 году.

Неудивительно поэтому, что столетие образования АДР отмечается не только в Азербайджане, но и в других странах мира, и прежде всего, в России. Добрососедские отношения веками связывают два государства, построенные на одних и тех же началах - гуманизма, равенства всех религий и этносов. Так что празднества, посвященные юбилею Азербайджанской Демократической Республики, прошли в очень многих городах России. В Новосибирске горожане с удовольствием угощались пловом на центральной площади города, пили крепкий горячий чай и смотрели выступления азербайджанских национальных коллективов. В Мурманске прошла фотовыставка, на которой были представлены архивные документы, рассказывающие об истории Азербайджана и о том, как идеалы АДР воплощены в его современном государственном устройстве. В Доме дружбы народов Татарстана в Казани состоялся грандиозный концерт, поздравить представителей Азербайджана с праздником пришли первые лица региона и города. В Петербурге, самом читающем городе России, праздник прошел в библиотеке имени Маяковского, при которой давно и успешно функционирует Центр восточных культур. В канун юбилея АДР там прошла презентация книги "Азербайджанская Республика - 100".

Это издание отражает хронику создания республики, показывает предпосылки и раскрывает причины того, что первая демократическая республика на Кавказе появилась именно в Азербайджане. Как отмечает руководитель центра РАД Наталия Красовская, одна из этих причин заключается в том, что эта страна всегда была поликультурна: "Традиции толерантности, то есть терпимости и равенства всех людей вне зависимости от их национальности, вырабатывались здесь веками. Естественно, что в какой-то момент эта идея пошла дальше: равенство полов, равенство сословий, единые права для всех людей. Это был очень, очень долгий путь, который Азербайджан прошел эволюционно. Эти идеи не были спущены сверху - они вызревали долгие годы, и вот они расцвели тогда, а сейчас приносят свои плоды. Ведь сегодняшний Азербайджан живет именно по тем принципам, которые были установлены в АДР, просуществовавшей всего два года: независимость, мультикультурализм и стремление к мирным, добрососедским отношениям со всеми государствами".

Книга содержит множество примеров таких отношений - и, прежде всего, с Россией. Исследователи показывают прочные взаимосвязи между странами, причем не только политические, но и человеческие, раскрывающие особенности национального характера. Во время презентации один из историков, работавших над книгой, рассказал историю о том, как отреагировали кавказские военные части на отречение императора Николая II от престола. Они прислали государю письмо с утешением и позвали его в Азербайджан: "Вы и ваша семья всегда будете накормлены и согреты".

"Мне очень радостно, что во все времена Азербайджан был близок России. Наши народы были связаны на протяжении всей многовековой истории своего существования, и в настоящее время между нами не просто стратегические отношения, но истинная дружба, - говорит депутат Государственной Думы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев. - Азербайджан - это процветающее государство, пользующееся заслуженным уважением и имеющее серьезный вес на мировой политической арене. Несомненно, что многие основы этого успеха были заложены в те несколько исключительно насыщенных лет, когда существовала АДР - и это такие же глубокие исторические корни, как те, что питают уважительные и добрососедские отношения между Россией и Азербайджаном. Я думаю, это очень важно понимать и осознавать для того, чтобы строить наше общее будущее. Искренне желаю нашим народам дальнейшего процветания, укрепления и расширения дружеских связей и взаимной поддержки".

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

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