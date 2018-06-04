На выезде из Баку изменят движение транспорта - ПОДРОБНОСТИ

В связи с чемпионатом мира по велоспорту BMX Racing, который с завтрашнего дня стартует в Баку, движение автомобилей от Бибиэйбатской мечети до Локбатанского круга будет перенаправлено на правую проезжую полосу дороги, сказал в понедельник начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Главного управления дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, дорога будет разделена на две части, допустимая скорость снижена до 30-50 километров в час. "На территории установлены соответствующие дорожные знаки. Сотрудники дорожной полиции контролируют въезд-выезд на территорию Шихово в Сабаильском районе и парка "Дружба". С момента начала соревнований рекомендуется пользоваться другой дорогой, а именно от 20-го участка по нагорной дороге через поселок Бадамдар, улицу Микаила Мушвига, по третьей кольцевой дороге. Те, кто едет в центр города с северного направления, могут передвигаться от Локбатанского круга по третьей кольцевой через территорию Ясамальского района.

Просьба к водителям и владельцам личного автотранспорта уменьшить использование личных автомобилей в этом направлении и отдать предпочтение общественному транспорту.

В чемпионате будут участвовать до 1,5 тысячи велосипедистов из 47 стран мира. Чемпионат завершится 9 июня.

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