В Баку наказали 150 водителей - ПОДРОБНОСТИ

В Баку за последние четыре дня к административной ответственности было привлечено около 150 водителей, автотранспорт которых не прошел техосмотр в установленный срок.

Об этом в понедельник сказал Trend начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Главного управления дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, передает Day.Az.

По его словам, среди привлеченных к ответственности более 30 водителей автобусов, до 25 - грузовых автомобилей. Также к ответственности были привлечены 19 водителей, транспортные средства которых не прошли техосмотр с прошлого года. Он напомнил, что техосмотр должны проходить легковые автомобили выпуска 2013-го и предыдущих годов.

"Грузовые автомобили и автобусы должны ежегодно проходить техосмотр. С начала года до 1 мая техосмотр должны проходить автомобили производства СНГ, с 1 мая по 1 ноября - автомобили производства других зарубежных стран", - сказал Асадов.

Асадов еще раз призвал водителей своевременно проводить техосмотр транспорта.

"Еще раз напоминаем, что физические лица, машины которых не прошли техосмотр в установленный срок, штрафуются в размере 50 манатов, должностные лица - 100 манатов, юридические лица - 300 манатов. Техосмотр автомобилей проводится в диагностическом центре, расположенном на первом километре трассы Баку-Забрат-Маштага", - сказал Асадов.

Полковник полиции добавил, что водители, оштрафованные за непрохождение техосмотра автотранспортных средств, должны оплатить штраф до технического осмотра.

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