В центре Баку вновь ограничат движение транспорта - ПРИЧИНА

В связи с проведением военного парада 26 июня в честь Дня Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, движение автомобилей на некоторых улицах столицы будет ограничено.

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Управления Государственной Дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с подготовкой к параду с 24 июня будет ограничено движение автотранспорта на проспекте Нефтяников в направлении площади Азадлыг, передает Day.Az.

Вместо движения по улице У.Гаджибекова определен маршрут движения в направлении улицы Юсифа Сафарова, по мосту Джаваншира.

От пересечения проспекта Азадлыг с улицей Зарифы Алиевой движение будет только направо - в направлении улицы Рашида Бейбудова, от пересечения улиц Пушкина и У.Гаджибекова движение будет направо - в направлении проспекта Азадлыг, а также налево по проспекту Нефтяников и улице Рашида Бейбудова, то есть в направлении улицы 28 Мая.

В.Асадов посоветовал как можно меньше использовать личный транспорт в указанных направлениях, и отдавать предпочтение общественному транспорту.

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