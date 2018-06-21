Сколько зарабатывают учителя, прошедшие диагностическое оценивание?

В Азербайджане 3,5 процента учителей из числа прошедших диагностическое оценивание получают зарплату в размере 900 манатов и более. Об этом в четверг сказал и.о. директора Института образования Эмин Амруллаев, выступая на отчетном мероприятии, посвященном деятельности минобразования за 2017 год, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в 2014-2017 годах в Азербайджане диагностическое оценивание прошли 134 136 учителей.

Амруллаев отметил, что 23,5 процента учителей, прошедших диагностическое оценивание, получают зарплату до 300 манатов, 35,9 процента - от 300 до 500 манатов, 27,1 процента - от 500 до 700 манатов, 10 процентов - от 700 до 900 манатов.

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