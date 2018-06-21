Карабахские ковры в США - ФОТО

Директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова представила Азербайджан на XIV Международной конференции по восточным коврам (ICOC) в Вашингтоне, сообщили в пресс-службе музея, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем докладе "Источники обогащения коллекции Азербайджанского музея ковра" Ширин Меликова рассказала о новых уникальных коврах, поступивших в музей, а также о реализации интересных проектов, важных мерах, принятых руководством Азербайджана для восстановления инфраструктуры и развития ковроткачества.

"Сегодня ковер является не просто возрождением традиций. Тема ковра, его технические возможности и безграничные смысловые категории привлекают молодых художников-концептуалистов. Сегодня ковер можно с уверенностью считать главным символом нашей страны Азербайджанское ковровое искусство включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО ", - отметила Ширин Меликова.

Говоря об уникальных древних азербайджанских коврах, вывозимых из страны на протяжении веков, Ширин Меликова рассказала и о судьбе карабахского ковра "Бахчадагюлляр", спасенного от рук армянских оккупантов - его продавали в Сан-Франциско как древний армянский ковер. Ширин Меликова отметила, что Шуша - сердце Карабаха, уже 26 лет оккупирована армянскими сепаратистами.

"На оккупированной территории остались много разграбленных музеев и артефактов, присвоенных армянами. Этот ковер - первый, который вернулся на Родину после "кругосветного путешествия"", - говоря об этом, она вновь привлекла внимание участников конференции к оккупации азербайджанских земель армянами.

Говоря об источниках пополнения коллекции музея, директор отметила, что к 50-летию Азербайджанского музея ковра Фонд Гейдара Алиева преподнес ему в дар ковер "Шамахы" конца XVII века, приобретенный в Вене, и вышивку XVIII века, купленную на аукционе "Sotbis".Она отметила, что Фондом Гейдара Алиева для музея был также приобретен ковер "Аждахалы" ("Драконовый"), хранившийся долгое время в частной коллекции зарубежом. Она сказала, что "Драконовые" ковры композиции "Хатаи"- очень интересная ветвь азербайджанского ковроткачества.

Говоря о презентации недавно приобретенных музеем двух ковров XIX века - ковра Губинской группы "Сырт-чичи" и ковра Бакинской группы "Хиля-бута", директор музея особо подчеркнула помощь их бывшего владельца, коллекционера и эксперта по ковру Стефано Ионеску, который приехал в Баку в связи с презентацией ковра и подарил музею несколько книг.

Ширин Меликова также представила список азербайджанских ковров, подаренных музею американскими коллекционерами. Среди них - уникальные образцы, являющиеся наиболее ценными экспонатами коллекций. В рамках конференции состоялась выставка, где были продемонстрированы старинные ковры и художественные вышивки различных регионов мира, а также азербайджанские ковры, шапки дервишей, выполненные в различных техниках, и редкие вышивки.