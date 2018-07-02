Хорошая новость для водителей
Работа по асфальтированию участка 6-11 километр автодороги Баку-Губа-граница с Россией близится к завершению.
Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.
По его словам, работа на этом участке полностью завершится 3 июля, и на следующий день начнется работа по обновлению дорожной разметки.
С 4 июня дорога будет открыта для движения, отметил глава пресс-службы.
Напомним, что 27 июня Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступила к работе по замене асфальтного покрытия на участке 6-11 километр автодороги Баку-Губа-граница с Россией. Частичное ограничение автодвижения на участке в связи с проведением работ привело к возникновению пробок.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
1 Июл. 21:00 10 468
-
07:09 10 243
-
1 Июл. 22:00 8 199
-
1 Июл. 18:22 6 986
-
1 Июл. 21:30 5 040