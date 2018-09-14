В центре Баку перекроют ряд улиц

В связи с торжественным шествием по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации движение транспортных средств в столице 15 сентября будет ограничено. Об этом сказал Trend в пятницу начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления дорожной полиции Вагиф Асадов, передает Day.Az.

По словам Асадова, движение автомобилей на пересекающийся дорогах, параллельных улицах и проспектах в направлении площади Азадлыг и проспекта Нефтчиляр будет изменено.

Он отметил, что до завершения шествия движение в направлении центра города (в сторону площади Азадлыг и проспекта Нефтчиляр) со стороны поселка Баилово, 14 километра дороги Баку-Сальян, "20-го участка" со стороны площади Флага и "Далга Плаза" будет изменено. Также движение транспортных средств в указанном направлении будет изменено от улиц Афиаддина Джалилова, Юсифа Сафарова, 28 Мая, Самеда Вургуна, Хагани, Азадлыг и Низами. Движение транспортных средств будет также изменено в направлении от улиц Микаила Мушвига, Парламента и с улицы Мехти Гусейна 1.

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