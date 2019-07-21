Директор Института истории НАНА, депутат парламента, академик Ягуб Махмудов направил поздравительное послание журналистам страны по случаю 144-й годовщины азербайджанской прессы. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на институт, передает Day.Az.

"22 июля 2019 года исполняется 144 года азербайджанской прессе. Поздравляю вас с профессиональным праздником! В настоящее время азербайджанская пресса успешно развивается. Наши СМИ, ставя интересы государственности Азербайджана во главу угла, демонстрируют высокий профессионализм. Президент Ильхам Алиев заботится о развитии нашей прессы, Первый вице-президент Мехрибан Алиева и руководимый ею Фонд Гейдара Алиева играют очень важную роль в пропаганде наших национальных ценностей, наших современных достижений и нашей истории.

Институт истории НАНА тесно сотрудничает со СМИ. Наша пресса регулярно и на высоком уровне информирует азербайджанскую и мировую общественность о деятельности института. Если не ваша поддержка, мир не ведал бы о кропотливом труде историков Азербайджана! Высокий уровень информационного обеспечения является составляющей успеха каждой нации, государства.

Институт истории играет важную роль в информационной войне против оккупационной политики армян. Мы доказали миру, что армяне на Кавказе являются пришлыми. В 2018 году сайт учреждения был обновлен и теперь функционирует на 3 языках. Институт активен в социальных сетях, имеет свою страницу в Facebook и YouTube канал.

На мой взгляд, в периоды развития истории необходимо добавить новый период. В исторической науке существует несколько периодов развития - палеолитический, неолитический, энеолитический, бронзовый и железный. Период, в котором мы живем, является веком информационных технологий.

Выражаю вам глубокую благодарность от имени нашего коллектива и лично от себя за регулярное распространение соответствующей информации института, и желаю новых успехов", - говорится в поздравлении.

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