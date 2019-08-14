Сегодня в Азербайджане завершился этап выбора вакансий конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, данный этап завершился в 13:00, передает Day.Az.

На сегодняшний день в процедуре выбора вакансий приняли участие 23 609 кандидатов, из них 12 013 подтвердили свой выбор в электронных заявках.

По завершении выбора вакансий будет проведено электронное распределение. Кандидаты, получившие право занять вакантное место, будут приглашены на собеседование.

Отметим, что на этапе выбора вакансий участвовали, кандидаты, набравшие проходные баллы, как в этом, так и прошлом году, а также имеющие более 10 лет непрерывного педагогического стажа, с перерывом в работе не более трех лет, и прошедшие диагностическую оценку.

На конкурсе представлено на выбор кандидатов более семи тысяч вакантных мест в образовательных учреждениях республики, в том числе в Баку.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!