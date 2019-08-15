https://news.day.az/society/1147411.html В Азербайджане стартует прием документов в дошкольные группы - СРОКИ
В Азербайджане стартует прием документов в дошкольные группы - СРОКИ
В Азербайджане начинается прием документов в дошкольные группы.
Как сообщили Day.Az в министерстве образования, соответствующий приказ подписал Джейхун Байрамов.
Согласно приказу, электронный прием заявлений в дошкольные группы стартует 26 августа и продлится до 25 сентября. Прием документов будет проводиться в электронном порядке на сайте mektebeqebul.edu.az.
Отметим, что в дошкольные подготовительные группы, созданные в государственных общеобразовательных учреждениях, будут приниматься дети 2014 года рождения.
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