История водопользования в аридных зонах уходит своими корнями вглубь веков. Во многих регионах Азербайджана важную роль в водоснабжении и водопользовании испокон веков играли кяризы, которые согласно археологическим данным существовали еще в античное время.

Так, археологическими раскопками под руководством И.Е.Гуммеля, проведенными в 1938 году в окрестностях Гянджи, в долине р. Шамкир, были обнаружены остатки разрушенного кяриза, возраст которого датируется I в. до н.э. Кяризы очень широко использовались, в частности, в Баку, Гяндже, Карабахе, Нахчыване. К началу ХХ века в Азербайджане водами кяризов орошалось свыше 50 десятин земли, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

"Кягриз" или "кяриз" персидское слово, обозначающее подземный оросительный канал. Корень этого слова переводится как "колодец", "течь". В ряде мест Азербайджана, особенно в Нахчыване и Ордубаде, кяризы известны и под названием "чешме", буквально - родник. Людей, занимающихся строительством кяризов, именовали "канканами"; ремесло канканов передавалось из поколения в поколение.

Кяриз Гырх пилле. Ордубад, XVI-XVII века / Колодец кяриза с. Кюльтепе, Бабекский район

Кяриз "Юхары чешме" на склонах крепости Алинджа

Кяризы это целые подземные гидротехнические сооружения, предназначенные для каптажа подземных (грунтовых и трещинных) вод с выводом на дневную поверхность самотеком. Они были распространены почти в 40 странах мира, в основном на Ближнем Востоке.

В Нахчыване строительством кяризов занимались как местные жители, так и канканы из Ирана (Южного Азербайджана), и поэтому многие кяризные термины имеют персидское происхождение: "лагым" (в Нахчыване "курэ" подземный водоносный канал или туннель), "лагымбар" (мастер по рытью туннеля), "дол" (кожаное ведро для выноса отрытого грунта на поверхность), "долчу" (носильщик дола), "чарх" (ворот), "тей" (нижняя часть туннеля), "асмана" (наивысшие точки туннеля), "абкар" (прекращение водотока в кяризе), "сайбенд" или "сенгбенд" (каменные сооружения для защиты от возможных обвалов) и другие слова, которые использовались при эксплуатации и ремонте кяризов.

В Нахчыване из-за климата издавна существовала традиция накопления атмосферных вод.

Например, на лакколите крепости Алинджа были обнаружены специально выкопанные в глубокую старину хранилища для воды в виде углублений, которые заполнялись атмосферными осадками с помощью искусственных каналов длиной от 23 до 131 м. Эти хранилища использовались населением во время вражеских осад.

Ниже искусственных водоемов люди начали удерживать проточные воды в трещиноватых грунтах склонов с помощью кяризов.

Кяриз "Гушлу чешме" в селении Юхары Айлис Ордубадского района, XVII век

Выход кяриза, г. Нахчыван

К юго-востоку от города Нахчыван когда-то находилась средневековая крепость "Кохне гала". Вода в крепость поступала по подземным галереям-кяризам из подруслового потока реки Нахчыванчай. Расстояние от крепости до реки - примерно 2,5 км. Под "Кохне гала" проходили 3 кяризные линии, к которым из крепости был сделан ход.

В кяризных туннелях устраивали помещения, в которых хранили пищевые продукты (мясо, масло, жир, ковурму, сыр и др.). Температура в летние месяцы в кяризах позволяла хранить там продовольствие как в холодильнике.

При исследовании нахчыванских кяризов были установлены 5 типов питания: подрусловое; предгорное; из конуса выноса; из трещинных вод терригенно-карбонатных пород; из узких створов подруслового потока малых рек.

Стоит отметить, что средневековая градостроительная структура Ордубада (второго в автономной республике города по количеству водных объектов) способствовала и сохранению городской системы кяризного водопровода.

Многочисленные родники-чешме снабжали водой почти каждый дом, о чем писал еще И.Шопен, побывавший в Ордубаде в ХIХ веке: "Город изобилует водой. Кроме речки того же названия, до 70 родников снабжает в нем водою все сады и почти каждый дом".

И далее: "Вода на каждом шагу распространяет прохладу и образует во многих дворах фонтаны, исключая, однако, части квартала Дибдара, в частности Уч-теренга, куда в силу возвышенности местоположения вода не могла быть проведена".

Схема кяризных систем в квартале, г. Ордубад

Для сбора воды жителями города устраивались бассейны открытые хавузы и закрытые сардобы, перекрывавшиеся куполами. К воде спускались по ступеням через портал со стрельчатой аркой.

Названия родников-чешме происходили либо от названий кварталов (Энгеч-чешме, Пенджи-чешме, Мейремче-чешме), либо от имени владельца (Гаджи Абуталыб, Гаджи Фаттах, Гаджи Таги и др).

По данным Комитета мелиорации и водного хозяйства Азербайджанской Республики, в 1938 году в стране использовалось свыше 885 кяризов с суммарным расходом 13,354 м3/с, в том числе на территории Нахчыванской АР 407 кяризов с расходом в 3 м3/с. В 2000 г. их количество уменьшилось почти вдвое, а объем используемых кяризных вод составлял 20-25% от объема 1938 г.

В 2004 году в Нахчыване было создано кяризное управление и было восстановлено свыше 34 кяризов.

Необходимо отметить, что кяризы это ценнейшее историческое наследие. Кяризная система являлась одним из важных элементов градостроительства.

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