С 2020-2021 учебного года во всех государственных общеобразовательных заведениях республики будет использоваться новая единая школьная форма.

Об этом Oxu.Az заявил старший консультант министерства образования Ахлият Адыгезалов, передает Day.Az.

Адыгезалов отметил, что в 2019-2020 учебном году школьники будут носить имеющуюся форму: "Министерство уже обратилось к Бакинскому швейному дому. Готовятся эскизы новой единой школьной формы. В министерстве образования в связи с этим создана Рабочая группа".

По его словам, после внедрения новой единой школьной формы школы уже не смогут выбирать различные цвета и модели: "Как и сейчас, цветовой палитрой будут различаться только формы для 1-6 и 7-11 классов. Рабочая группа и Бакинский швейный дом широко обсуждают этот вопрос. Когда будет принято итоговое решение, начнется пошив школьной формы, которая станет использоваться во всех общеобразовательных учреждениях с 2020-2021 учебного года".

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