В Азербайджане стартует дополнительный этап конкурса по приему учителей на работу. Кандидаты, могут выбрать вакансии 28 и 29 августа. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования, передает Day.Az.

На этом этапе, выбрав восемь вакантных мест, смогут принять участие кандидаты, набравшие соответствующие проходные баллы, ранее не выбравшие вакансии, выбравшие, но не подтвердившие свои электронные заявки, не занявшие вакантные места во время электронного распределения.

После выбора вакансий, учитывая результаты тестового экзамена, будет осуществлено электронное размещение кандидатов с соблюдением последовательности выбранных вакансий. Процесс продолжится до полуночи 29 августа.

Кандидаты, занявшие вакантные места, будут приглашены на собеседование. Претенденты, успешно прошедшие этот этап, будут приняты на работу на основе бессрочного контракта.

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