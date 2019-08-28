Сегодня в Джалилабадском, Губинском, Шамахинском, Лянкяранском и Имишлинском районах начались собеседования с кандидатами на должность директора общеобразовательных учреждений.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на этом этапе предусмотрено участие 114 кандидатов, успешно прошедших тестовые экзамены. Собеседования продлятся до 30 августа.

Кандидаты будут уведомлены о результатах проведенных собеседований и дате проведения очередных.

Отметим, что с 13 по 19 июля состоялся электронный прием документов на конкурс по приему на должность директора общеобразовательной школы. За это время 3 403 кандидата прошли регистрацию, 2 273 из них подтвердили свою заявку. На тестовом экзамене второго августа приняли участие 1643 кандидата.

Собеседования по Агдамскому, Агдашскому, Гедабейскому, Горанбойскому, Лачынскому и Лерикскому районам проведены 21-23 августа.

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