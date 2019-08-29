Сегодня в Азербайджане завершается выбор вакансий дополнительного распределения в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования, кандидаты, желающие принять участие в дополнительном распределении, должны до полуночи выбрать вакантные места и подтвердить свою заявку, передает Day.Az.

На сегодняшний день 19 879 кандидата приняли участие на данном этапе, из которых 2 996 подтвердили свои электронные заявки.

На этом этапе, выбрав восемь вакантных мест, смогут принять участие кандидаты, набравшие соответствующие проходные баллы, но не выбравшие ранее вакансии, выбравшие, но не подтвердившие свои электронные заявки, или не занявшие вакантные места в ходе электронного распределения.

После выбора вакансий, с учетом результатов тестового экзамена, будет осуществлено электронное распределение кандидатов с соблюдением последовательности выбранных ими мест. Кандидаты, получившие вакантные места будут приглашены на собеседование. Претенденты, успешно прошедшие этот этап, будут приняты на работу по бессрочному контракту.

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