В Азербайджане проходит процедура собеседования в целях дополнительного замещения вакантных мест в рамках конкурса по трудоустройству школьных учителей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Собеседования проходят в 202-й средней школе г. Баку.

Во время собеседования проверяются знания и умения кандидатов, их психологическое состояние и общее мировоззрение.

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