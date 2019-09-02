https://news.day.az/society/1152422.html В Азербайджане проводят собеседования с кандидатами в учителя
В Азербайджане проводят собеседования с кандидатами в учителя
В Азербайджане проходит процедура собеседования в целях дополнительного замещения вакантных мест в рамках конкурса по трудоустройству школьных учителей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.
Собеседования проходят в 202-й средней школе г. Баку.
Во время собеседования проверяются знания и умения кандидатов, их психологическое состояние и общее мировоззрение.
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