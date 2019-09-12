C 15 сентября по 15 октября 2019 года будет в Азербайджане приостановлен прием запросов на перевод учащихся, в связи с началом нового учебного года и комплектацией классов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования, наряду с этим рассмотрение запросов, принятых до 15 сентября, будет продолжено, передает Day.Az.

Отметим, что на сегодня поступило 46 173 обращений, разрешен перевод 42 196 учеников, 3 430 обращений в стадии рассмотрения, а 547 запросов отклонены по причине несоответствия языка и профиля.

С целью помощи гражданам по соответствующим вопросам в Баку и регионах действуют альтернативные центры регистрации.

Перевод процесса в электронный формат послужит сокращению дистанции между родителями и школой, облегчит организацию их контактов с образовательным учреждением.

Отметим, что процесс перевода учеников осуществляется с 15 августа посредством портала www.sy.edu.az и Альтернативных центров регистрации.

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