Обнародован календарь 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Чемпионат, носящий лицензионный характер к летним Олимпийским играм "Токио 2020", стартует 16 сентября. В первый день соревнований гимнасты попытают силы на классификационном этапе по индивидуальной программе с обручем и мячом. На следующий день пройдут классификационные и финальные соревнования по упражнениям с обручем и мячом. 18-19 сентября пройдут классификационные соревнования по упражнениям с булавами и лентой. Кроме того, будут определены победители соревнований по упражнениям с булавами и лентой, в командном зачете. В пятый день чемпионата - 20 сентября состоятся финальные соревнования по многоборью, а также определится обладатель приза "Prize of Elegance".

21 сентября в борьбу вступят команды по групповым упражнениям. Гимнасты будут соревноваться с 5 мячами, 3 обручами и 2 парами булав. По итогам дня будут определены победители в многоборье.

22 сентября чемпионат завершится финальными соревнованиями по упражнениям с 5 мячами, 3 обручами и 2 парами булав.

На чемпионате мира, который пройдет на Национальной арене гимнастики, нашу страну представят 9 гимнастов. На соревнованиях личниц будут состязаться Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. А в групповых упражнениях в составе нашей команды будут соревноваться Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

На чемпионате гимнасты, занявшие в индивидуальной программе по многоборью места в первой 16-ке, (с каждой страны максимум 2 гимнаста) получат лицензию. А что касается команд по групповым упражнениям, по результатам прошлогоднего чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензии. На чемпионате текущего года по очкам по многоборью еще 5 лучших команд получат путевку на Олимпиаду в Токио.

Более 300 гимнастов из 61 страны будут состязаться за 9 комплектов медалей.

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