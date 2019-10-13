В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, смертельный наезд на пешехода произошел на дороге, ведущей из Сумгайыта в поселок Тагиева.

По сообщению, автомобиль сбил Рамиля Нифтали оглу Гусейнова, 1977 г.р., переходившего дорогу перед городским Парком технологий. Пешеход от полученных травм погиб на месте.

Автомобиль после наезда скрылся с места происшествия.

Полиция расследует происшествие.

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