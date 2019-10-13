https://news.day.az/society/1165336.html В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, смертельный наезд на пешехода произошел на дороге, ведущей из Сумгайыта в поселок Тагиева.
По сообщению, автомобиль сбил Рамиля Нифтали оглу Гусейнова, 1977 г.р., переходившего дорогу перед городским Парком технологий. Пешеход от полученных травм погиб на месте.
Автомобиль после наезда скрылся с места происшествия.
Полиция расследует происшествие.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре