Завтра в связи с проведением XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения с 08:30 в центре Баку движение будет ограничено. Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

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