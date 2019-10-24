https://news.day.az/society/1168870.html В центре Баку ограничат движение автомобилей
В центре Баку ограничат движение автомобилей
Завтра в связи с проведением XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения с 08:30 в центре Баку движение будет ограничено. Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.
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