В октябре на "Горячую линию 146-2" министерства образования поступило 28 обращений. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Обращения, поступившие из Баку, Сумгайыта, Гянджи, Абшеронского, Саатлинского, Исмаиллинского, Астаринского, Агдашского, Самухского, Агсуинского, Билясуварского и Евлахского районов, в основном, были связаны со случаями препирательства между учащимися или конфликтными ситуациями между учащимся и учителем.

По поручению министерства, обращения были на местах рассмотрены с участием учеников, их родителей и преподавателей.

Вышеуказанные случаи, которые подтвердились в бакинских средних школах № 19, 31, 85 и 261, в лицее технических и естественных наук имени Н.Гянджеви и средней школе № 33 в Сумгайыте, в школе № 2 села Шахагаджы Астаринского района, средней школе села Алабашлы Самухского района, были вынесены на обсуждение педсоветов этих школ. За недочеты в работе одному из ответственных лиц было сделано письменное предупреждение, семерым объявлен выговор.