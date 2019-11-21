Создана группа управления "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 года".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно решению премьер-министра Али Асадова, группа будет создана при министерстве образования для обеспечения реализации "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 года".

Расходы, связанные с деятельностью группы управления будет финансироваться Госнефтефондом Азербайджана.