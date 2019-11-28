https://news.day.az/society/1180293.html В аэропорту Баку задержан гражданин Великобритании
В аэропорту Баку задержан гражданин Великобритании
В аэропорту Баку задержан гражданин Великобритании Башир Надим.
Мужчина разыскивается по линии Интерпола по статье 109 (убийство) УК Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на unikal.org.
По информации, Башир Надим был задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев во время прибытия рейсом Лондон-Баку.
Ожидается его экстрадиция в Пакистан.
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