В аэропорту Баку задержан гражданин Великобритании Башир Надим.

Мужчина разыскивается по линии Интерпола по статье 109 (убийство) УК Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на unikal.org.

По информации, Башир Надим был задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев во время прибытия рейсом Лондон-Баку.

Ожидается его экстрадиция в Пакистан.

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