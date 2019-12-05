https://news.day.az/society/1182603.html Минобразования Азербайджана объявило конкурс
Минобразования Азербайджана объявило конкурс
В 2019-2020 учебном году будет проведен конкурс "Знатоки литературы".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, конкурс "Знатоки литературы" будет проведен среди учеников VIII-XI классов общеобразовательных школ республики.
Отметим, что целью проведения конкурса "Знатоки литературы" является повышение осведомленности учеников о творчестве выдающихся представителей азербайджанской и мировой литературы.
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