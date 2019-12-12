Диагностическое оценивание психологов средних школ Азербайджана будет проведено до конца декабря.

Об этом сказала журналистам замминистра образования Махаббат Велиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, было бы хорошо, если в оценивании участвовали около трех тысяч психологов: "Но регистрация уже подходит к концу. Отмечу, что в общей системе работают более двух тысяч психологов, и оценивание проводится с целью определения их профессионального уровня, знаний в этой области, также необходимо замещение еще 800 вакансий. После диагностического оценивания, важным вопросом обсуждений будет повышение заработных плат психологов".

Ранее минобразования сообщало, что диагностическое оценивание психологов общеобразовательных учреждений пройдет в Азербайджане 24 по 28 декабря.

Экзамены будут проходить во втором корпусе Азербайджанского государственного экономического университета.

После завершения процесса проверки электронных заявок информация об участии в экзаменах будет отправлена на личные страницы кандидатов.

В ходе экзамена психологи должны будут ответить на 60 тестовых вопросов за полтора часа. За каждый правильный ответ будет начислен один балл.