https://news.day.az/society/1203887.html В Баку столкнулись четыре легковушки и грузовик - ВИДЕО
В Баку столкнулись четыре легковушки и грузовик - ВИДЕО
На улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе Баку произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, недалеко от станции метро "Ази Асланов" столкнулись четыре легковых автомобиля и один грузовик.
По словам очевидцев, от удара грузовик перевернулся, и на проезжей части образовалась пробка.
Сообщается, что в результате ДТП есть пострадавшие.
На место прибыли сотрудники Дорожно-патрульной службы и врачи скорой помощи.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре