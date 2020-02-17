На улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, недалеко от станции метро "Ази Асланов" столкнулись четыре легковых автомобиля и один грузовик.

По словам очевидцев, от удара грузовик перевернулся, и на проезжей части образовалась пробка.

Сообщается, что в результате ДТП есть пострадавшие.

На место прибыли сотрудники Дорожно-патрульной службы и врачи скорой помощи.

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