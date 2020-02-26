"После публикации нуклеотидной последовательности нового коронавируса я начал исследования по разработке вакцины против этого смертельного вируса. Меня беспокоит наличие вируса в странах мира, в том числе в Иране, на границе с Азербайджаном. Поэтому в настоящее время я приложил все усилия на разработку этой вакцины".

Об этом АПА сказал профессор турецкого Университета Акдениз, член-корреспондент НАНА Тарлан Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, исследования начались несколько дней назад: "Моей целью является создание эффективной вакцины против коронавируса на основе белка (protein based). В результате исследований были выявлены целевые белки против короновируса. Эти белковые антигены будут синтезироваться в листьях зеленого растения".

Ученый отметил, что в настоящее время ученые из всех стран мира пытаются получить вакцину против вируса: "Население всего мира находится перед риском. Поэтому я решил внести свой вклад в это дело. Думаю, вакцина будет получена в течение 3-4 месяцев".