В Азербайджане усилен режим карантина, новые ограничения

В Азербайджане усилен режим карантина, вводятся новые ограничения.

Как передает Day.Az об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно сообщению особый режим будет усилен с 00:00 29 марта.

- Движение в рамках зоны Баку-Сумгайыт-Абшерон полностью свободно;

- Бакинское метро будет работать с 7 до 9 утра и с 5 до 8 вечера;

- Все магазины и объекты кроме аптек и продуктовых, приостанавливают обслуживание покупателей на месте, только доставка или онлайн;

- Все кафе, рестораны и др объекты общепита закрываются - работать по доставке могут без ограничений.

- Ограничен вход во все парки, бульвары и места отдыха.