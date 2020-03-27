https://news.day.az/society/1216808.html В Азербайджане усилен режим карантина, новые ограничения - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане усилен режим карантина, новые ограничения - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане усилен режим карантина, вводятся новые ограничения.
Как передает Day.Az об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Согласно сообщению особый режим будет усилен с 00:00 29 марта.
- Движение в рамках зоны Баку-Сумгайыт-Абшерон полностью свободно;
- Бакинское метро будет работать с 7 до 9 утра и с 5 до 8 вечера;
- Все магазины и объекты кроме аптек и продуктовых, приостанавливают обслуживание покупателей на месте, только доставка или онлайн;
- Все кафе, рестораны и др объекты общепита закрываются - работать по доставке могут без ограничений.
- Ограничен вход во все парки, бульвары и места отдыха.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре