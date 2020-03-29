https://news.day.az/society/1217216.html Программное обеспечение дистанционного обучения для школ в Азербайджане стало бесплатным
Программное обеспечение дистанционного обучения для школ в Азербайджане стало бесплатным
Американская компания Adobe бесплатно предоставила лицензии на программу Adobe Connect, предназначенную для дистанционного обучения в Азербайджане.
Об этом АПА сообщили в компании "PulPal", передает Day.Az.
Отмечается, что первоначально лицензии были выданы учителям и учащимся средней школы № 8 города Баку.
"В настоящее время мы начали прием заявок на выдачу лицензий", - сказали в компании.
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