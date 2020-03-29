Программное обеспечение дистанционного обучения для школ в Азербайджане стало бесплатным

Американская компания Adobe бесплатно предоставила лицензии на программу Adobe Connect, предназначенную для дистанционного обучения в Азербайджане.

Об этом АПА сообщили в компании "PulPal", передает Day.Az.

Отмечается, что первоначально лицензии были выданы учителям и учащимся средней школы № 8 города Баку.

"В настоящее время мы начали прием заявок на выдачу лицензий", - сказали в компании.