Посещать одиноких или беспомощных людей, помогать им в карантин можно

В условиях ограничения передвижения граждан в рамках карантинного режима в Азербайджане граждане могут свободно посещать одиноких граждан, и людей, нуждающихся в особом уходе.



Как сообщает Day.Az, об этом сообщил в эфире Реал ТВ глава пресс-службы Кабинета министров страны Ибрагим Мамедов.

По его словам, получать на это SMS-разрешение не требуется.

"Конечно, мы понимаем, что возможны разные случаи. И понимаем, что есть определенная категория граждан, которых посещают родственники, сиделки, соцработники, которые им помогают, обслуживают их. Эти граждане привыкли к людям, которые им помогают - зачастую они "работают" с одними и теми же людьми многие годы. Было бы нелогично менять привычный образ жизни", - сказал Мамедов.



Напомним, что с 00.00 пятого апреля в Азербайджане будут применены новые ограничения, связанные с передвижением граждан в условиях особого карантинного режима. С полным списком этих ограничений можно ознакомиться по ссылке.