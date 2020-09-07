Сколько дней ученики будут посещать школу? - Ответ минобразования Азербайджана
Министерство образования Азербайджана утвердило учебные планы в соответствии с постановлением Кабинета министров об организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в период особого карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, занятия в общеобразовательных учреждениях начнутся в I-IV классах с 15 сентября в очной и дистанционной форме, V-IX классах - с 15 сентября в дистанционной форме, с 1 октября - в очной и дистанционной формах, в X-XI классах - с 15 сентября в дистанционной, с 15 октября - в очной и дистанционной формах.
Занятия будут организованы в установленном порядке в зависимости от эпидемиологической ситуации и плотности учащихся в школе. Также составление расписания уроков будет осуществляться учебными заведениями. Родители смогут сделать выбор, в какой форме их дети будут обучаться. Также родители учащихся начальных классов с 11 сентября смогут получить в школах информацию о привлечении своих детей к очной форме обучения. Расписание виртуальных занятий учащихся, обучающихся на уровне общего среднего и полного среднего образования, также будут определены с этой даты.
Отметим, что соответствующим приказом министра образования Азербайджана утверждены основные и учебные планы для общеобразовательных школ на 2020-2021 учебный год, "Примечания по учебным планам".
Как сообщили АПА в Минобразования, согласно приказу, деятельность общеобразовательных учреждений в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет организована в очной форме 2 раза в неделю, а деятельность общеобразовательных учреждений в других городах и районах - в очной форме 3 раза в неделю в соответствии с адаптированными учебными планами.
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