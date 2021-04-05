Администратора ресторана "Неолит" арестовали, а ведущий свадьбы заразился коронавирусом

Несколько дней назад администратор ресторана "Неолит" Фуад Гараев был арестован за нарушение карантинного режима - проведение свадебного банкета.

Протокол, составленный 25-м отделом Низаминского РУП, был рассмотрен 3 апреля под председательством судьи районного суда Метанет Гаджиевой, сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Ему предъявлено обвинение по статье 211.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках.

На судебном заседании инспектор, капитан полиции П.Джавадов просил суд наложить на Ф.Гараева административное взыскание.

Обвиняемый заявил, что не вел переговоры об организации торжества, этот вопрос обсуждал другой работник ресторана.

Решением судьи Ф.Гараев был задержан в административном порядке на 10 суток.

Кроме того, два человека из официального руководства "Неолита" были оштрафованы на 4 тыс. манатов каждый.

Отметим, что у ведущего свадьбы 39-летнего Турала Мамедова диагностировали коронавирус.