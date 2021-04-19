В Гейчайском районе Азербайджана выявлены незаконные действия должностных лиц отдельных госструктур, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями председателя муниципалитета села Гарабаггал Гейчайского района Рамина Джаваншир оглу Набиева, представителя районной ИВ в этом селе Гурбана Агарагим оглу Керимова и консультанта 8-го регионального управления экологии и природных ресурсов минэкологии и природных ресурсов Мубариза Гусейн оглу Гаджиева в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Указанные лица задержаны в результате оперативных мероприятий 17 апреля 2021 года за требование взятки в размере девяти тысяч манатов за выдачу разрешения на незаконную перевозку верхнего плодотворного слоя почвы горной территории, находящейся в собственности муниципалитета.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется