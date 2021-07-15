Тяжелое ДТП в Шамкире

В Шамкире произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Баку-Газах, у села Далляр Джейир Шамкирского района.

В результате столкновения малотоннажного грузовика марки "Газель" с легковым автомобилем марки "ВАЗ" три человека погибли на месте, еще 2 человека, находившиеся в легковом автомобиле, были доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами. Установлены личности пострадавших - это Шахин Мамедов 1982 года рождения и Адалят Байрамов 1971 года рождения.

Выясняются другие обстоятельства ДТП.