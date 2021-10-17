Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 25 462 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 9 962, вторую дозу получили 15 500 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 194 432, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 964 151, вторую дозу получил 4 230 281 человек.