https://news.day.az/society/1412814.html В Азербайджане выявлено еще 1530 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1530 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1530 случаев заражения коронавирусом, 1 864 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
21 пациент с коронавирусом скончался.
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