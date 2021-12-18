https://news.day.az/society/1417229.html Названо число обучающихся в Турции азербайджанских студентов
Названо число обучающихся в Турции азербайджанских студентов
В вузах Турции обучаются более 25 тысяч азербайджанских студентов.
Об этом сказал в субботу советник по образованию посла Турции в Азербайджане Нихат Беюкбаш на мероприятии "Будущее - в космосе, космос - в будущем", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в Азербайджане обучаются более трех тысяч турецких студентов.
"Связи Азербайджана и Турции в сфере образования стремительно развиваются с 90-х годов XX века", - сказал Беюкбаш.
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