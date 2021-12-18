Названо число обучающихся в Турции азербайджанских студентов

В вузах Турции обучаются более 25 тысяч азербайджанских студентов.

Об этом сказал в субботу советник по образованию посла Турции в Азербайджане Нихат Беюкбаш на мероприятии "Будущее - в космосе, космос - в будущем", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане обучаются более трех тысяч турецких студентов.

"Связи Азербайджана и Турции в сфере образования стремительно развиваются с 90-х годов XX века", - сказал Беюкбаш.