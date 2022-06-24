Страшная авария в Азербайджане, много пострадавших

В Масаллы произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автодороги Алят-Астара-государственная граница Исламской Республики Иран, проходящем через село Ахмедли Масаллинского района.

В результате столкновения микроавтобуса, перевозившего рабочих, с двумя легковыми автомобилями пострадали 23 человека.

Из пострадавших 17 человек госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу, а шестеро - в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Жители села Гаргалыг Масаллинского района:

Халима Ибадулла гызы Велиева 1961 года рождения

Махбани Ханбала гызы Алекперова 1961 года рождения

Забита Каримулла гызы Ибадуллаева 1964 года рождения

Гамбаров Ядигар Гейбат оглу 1972 года рождения

Самила Шахгусейн гызы Алиева 1972 года рождения

Фахрия Аднан гызы Алиева 1974 года рождения

Рухия Ихтияр гызы Гамбарова 1977 года рождения

Вафа Миртаги гызы Алиева 1978 года рождения

Ильхама Шуджаат гызы Джафарова, 1978 года рождения

Туту Меджнун гызы Оруджева 1990 года рождения

Хабиль Эльбрус оглу Алиев 2006 года рождения

Нурия Алибала гызы Ширинова

Тунар Алиева

Жители села Шарафа Масаллинского района:

Шалала Закулла гызы Гусейнова 1985 года рождения

Севяр Миртаги гызы Гадирова 1991 года рождения

Хураман Гейдар гызы Фараджова

Шамсия Рафи гызы Иманова

Жители села Ахмедли Масаллинского района:

Тофик Идрис оглу Алиев 1987 года рождения

Агазаде Аллахьяр Шамсаддин оглу 1990 года рождения

Халида Гюльвердиева 1976 года рождения (жительница села Кочарли Масаллинского района)

Халида Мусахан гызы Аббасова (жительница села Араб Масаллинского района)

Азизова Нурана Кямал гызы

Шахбейим Ибадулла гызы Оруджева

Отметим, что Севяр Гадырова и Фахрия Алиева, находящиеся в тяжелом состоянии, были передевены в одну из столичных больниц.