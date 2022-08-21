В Каспийском море утонул человек

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Шувелян Хазарского района Баку, в море (примерно 3 км от ближайшей водно-спасательной станции, неконтролируемая зона) утонул один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасанию на водах министерства.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.