https://news.day.az/society/1488693.html В Каспийском море утонул человек
В Каспийском море утонул человек
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Шувелян Хазарского района Баку, в море (примерно 3 км от ближайшей водно-спасательной станции, неконтролируемая зона) утонул один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасанию на водах министерства.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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