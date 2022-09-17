Какой погоды ждать в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 18 сентября.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность в основном без осадков. Будет дуть южный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем 25-29° тепла, в Баку ночью 21-23° тепла, днем 27-29° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность будет 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью будет 16-20° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 5-9° тепла, днем 12-17° тепла.