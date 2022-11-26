Стало известно число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 440 человек, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 112, вторую - 129, три и более - 165, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 34 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 921 061. Первую дозу вакцины получили 5 392 465, вторую - 4 873 726, три и более - 3 391 043, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 827 человек.