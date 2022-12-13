https://news.day.az/society/1518987.html Восстановлено газоснабжение Имишли
Восстановлено газоснабжение Имишли
Восстановлено газоснабжение Имишли.
Производственное объединение "Азеригаз" продолжает работу по ликвидации аварий в связи с нестабильными погодными условиями в пяти районах Азербайджана.
Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщил руководитель пресс-службы ведомства Эльдениз Велиев, передает Day.Az.
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