https://news.day.az/society/1519019.html В Шамкире перевернулся автомобиль скорой помощи - ФОТО
В Шамкире перевернулся автомобиль скорой помощи - ФОТО
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящем через территорию Шамкирского района.
Так, перевернулся автомобиль скорой помощи.
В результате происшествия водитель получил телесные травмы.
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