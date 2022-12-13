В Шамкире перевернулся автомобиль скорой помощи
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В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящем через территорию Шамкирского района.

Так, перевернулся автомобиль скорой помощи.

В результате происшествия водитель получил телесные травмы.