https://news.day.az/society/1537175.html «YENİ HAYAT» спешит на помощь братской Турции: 100 тысяч долларов
«YENİ HAYAT» спешит на помощь братской Турции: 100 тысяч долларов
Накануне Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выступила со специальным обращением к азербайджанскому народу. Напомним, что Первый вице-президент выразила особую благодарность соотечественникам за оказанную безвозмездную помощь братскому турецкому народу, пострадавшему во время землетрясения.
А тем временем ведущие компании страны продолжают направлять помощь в Турцию. Как стало известно Day.Az, известная строительная компания в Азербайджане "Yeni Həyat" перечислила 100 тысяч долларов в помощь пострадавшим, семьям раненых и погибших. Помощь братской Турции продолжается...
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